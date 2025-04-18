Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
443,04
Економія при броні: -103,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
497,40
Економія при броні: -72,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
485,49
Економія при броні: -27,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
410,09
Економія при броні: -66,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
490,70
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
478,23
Економія при броні: -19,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
477,18
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
404,55
Економія при броні: -12,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
478,74
Економія при броні: -20,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
407,36
Економія при броні: -53,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
489,49
Економія при броні: -30,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
404,36
Економія при броні: -12,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
490,70
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
412,97
Економія при броні: -24,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
409,97
Економія при броні: -43,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
490,70
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
418,34
Економія при броні: -15,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
411,57
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
487,98
Економія при броні: -29,35 грн