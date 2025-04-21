Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
340,15
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
416,69
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
421,41
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
477,45
Економія при броні: -18,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
408,29
Економія при броні: -28,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
410,12
Економія при броні: -30,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
478,26
Економія при броні: -20,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
483,23
Економія при броні: -25,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
190,18
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
493,20
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
442,99
Економія при броні: -24,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
479,86
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
474,53
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
487,18
Економія при броні: -28,31 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
471,97
Економія при броні: -13,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
420,93
Економія при броні: -20,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
391,76
Економія при броні: -55,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
250,38
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
406,81
Економія при броні: -14,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
293,15
Економія при броні: -18,05 грн