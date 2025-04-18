Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
403,53
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
476,21
Економія при броні: -17,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
407,63
Економія при броні: -37,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
404,74
Економія при броні: -35,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
486,76
Економія при броні: -27,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
455,14
Економія при броні: -28,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
447,67
Економія при броні: -22,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
330,88
Економія при броні: -20,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
417,22
Економія при броні: -66,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
417,22
Економія при броні: -46,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
411,10
Економія при броні: -60,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
402,21
Економія при броні: -68,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
491,80
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
410,40
Економія при броні: -50,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
411,57
Економія при броні: -77,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
475,81
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
402,29
Економія при броні: -36,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
241,63
Економія при броні: -17,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
402,71
Економія при броні: -29,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
403,53
Економія при броні: -37,10 грн