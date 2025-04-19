Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
408,86
Економія при броні: -16,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
489,80
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
418,40
Економія при броні: -22,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
246,35
Економія при броні: -50,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
416,79
Економія при броні: -90,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
417,30
Економія при броні: -12,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
423,76
Економія при броні: -15,04 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
414,53
Економія при броні: -18,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
414,77
Економія при броні: -18,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
261,97
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
411,29
Економія при броні: -32,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
493,20
Економія при броні: -66,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
431,37
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
402,52
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
439,18
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
410,27
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
407,43
Економія при броні: -28,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
493,20
Економія при броні: -66,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
446,64
Економія при броні: -24,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
473,03
Економія при броні: -14,67 грн