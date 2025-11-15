Київ
Крем дитячий Зимовий догляд (Cream for children)
Крем дитячий Зимовий догляд (Cream for children)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,94
Економія при броні:
-3,51 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,71
Економія при броні:
-4,28 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,40
Економія при броні:
-3,97 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
52,07
Економія при броні:
-1,67 грн
50,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
52,73
Економія при броні:
-2,33 грн
50,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,95
Економія при броні:
-4,52 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,20
Економія при броні:
-4,53 грн
65,67
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,54
Економія при броні:
-3,87 грн
65,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,76
Економія при броні:
-4,09 грн
65,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
61,58
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
64,16
Економія при броні:
-4,46 грн
59,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,53
Економія при броні:
-4,10 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,33
Економія при броні:
-3,66 грн
65,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,26
Економія при броні:
-2,83 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,52
Економія при броні:
-4,09 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,06
Економія при броні:
-2,63 грн
66,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
69,02
Економія при броні:
-3,35 грн
65,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
61,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
70,15
Економія при броні:
-4,48 грн
65,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 60 мл №1
МНВО Біокон
61,58
грн
Забронювати
