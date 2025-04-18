Бальзам дитячий для губ Зимовий догляд (Lip Balm for Winter Care)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,10
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,94
Економія при броні: -3,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,60
Економія при броні: -15,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,52
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,22
Економія при броні: -2,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,10
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,61
Економія при броні: -1,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,90
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,93
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,53
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,54
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,22
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,46
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,04
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,80
Економія при броні: -3,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
56,10
Економія при броні: -14,51 грн