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Бальзам дитячий для губ Зимовий догляд (Lip Balm for Winter Care)

Бальзам дитячий для губ Зимовий догляд (Lip Balm for Winter Care)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 64 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,54
Економія при броні: -2,89 грн
50,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,56
Економія при броні: -2,91 грн
50,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
46,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,19
Економія при броні: -2,54 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,43
Економія при броні: -1,78 грн
50,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,39
Економія при броні: -2,74 грн
50,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,05
Економія при броні: -2,40 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
41,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,27
Економія при броні: -3,62 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,85
Економія при броні: -3,20 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
41,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
52,54
Економія при броні: -1,89 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,11
Економія при броні: -3,46 грн
50,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,98
Економія при броні: -3,33 грн
50,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
46,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,24
Економія при броні: -2,59 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
53,13
Економія при броні: -2,48 грн
50,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
40,96 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
64,00
Економія при броні: -13,00 грн
51,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г №1
МНВО Біокон
54,42
Економія при броні: -3,77 грн
50,65 грн
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