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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Київ (483182) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
42,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
44,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
53,29
Економія: -10,79 грн
42,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (2)
43,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
52,32
Економія: -8,77 грн
43,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
39,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
43,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
30,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 37
Всього: упаковка (1)
41,84 грн