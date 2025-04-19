Київ
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUALET LD-A8 (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)

ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUALET LD-A8 (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
12.7 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2167,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2157,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2128,00 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
9.5 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2130,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
153.6 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2638,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
191.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2475,13 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
253.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2618,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2621,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2184,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2628,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
255.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2195,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
295.6 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2250,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
318.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2197,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2190,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
430.2 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2793,47 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
434.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2198,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
435.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2471,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
440.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2626,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2920,00
Економія при броні: -643,24 грн
2276,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2694,10 грн
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