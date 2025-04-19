ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUALET LD-A8 (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
12.7 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
9.5 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
153.6 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
191.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
253.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
255.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
295.6 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
318.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
430.2 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
434.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
435.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
440.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2920,00
Економія при броні: -643,24 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі