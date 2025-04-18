ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUALET LD-A8 (Irrigator rotovoy polosti Aqualet)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
2920,00
Економія при броні: -643,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
6.5 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
120.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
166.7 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
189.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
211.3 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-Б
234.2 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
247.1 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
295.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
318.4 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
393.5 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
405.9 км
ІРИГАТОР РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ AQUAJET LD-A8 №1
Елі Ліллі