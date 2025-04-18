Київ
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)

КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
218.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
10,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
339.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
9,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
628.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
5,80 грн
ГоловнаКошикОбране