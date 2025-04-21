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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)
Кривий Ріг
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D.s.
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Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
9,20
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
495.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
10,50
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
824.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
5,80
грн
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