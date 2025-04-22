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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" (Kanyulya vnutryvennaya Aleksfarm)
Чернігів
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
307.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТА "ALEXPHARM" 24G (0,7 х 19 мм) №1
Global Medikit
10,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
432.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
9,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
718.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 22G (0,9 х 25 мм) №1
5,80
грн
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