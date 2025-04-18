Дюрекс плей тінглінг інтимна гель-змазка (Durex play tingling intimate gel-lubricant)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 373 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX PLAY TINGLING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited