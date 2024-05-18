АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ , №1 - Харків (500626) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Аптека №23
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (84)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46