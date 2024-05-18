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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ , №1 - Харків (500626) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
13,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (16)
3,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (9)
4,08 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (14)
8,50 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (27)
5,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
5,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (29)
8,20
Економія: -2,30 грн
5,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (5)
6,03 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (16)
5,90 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (26)
6,90
Економія: -1,00 грн
5,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (16)
5,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
5,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (47)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
6,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (84)
3,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (14)
3,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (51)
9,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
10,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (1)
12,85 грн