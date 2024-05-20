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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ , №1 - Одеса (500607) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
Всього: упаковка (60)
4,40 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Олександрія, вул. Кохана Анатолія, 5-Б
Всього: упаковка (1)
6,10
Економія: -1,70 грн
4,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
Всього: упаковка (34)
5,30
Економія: -0,90 грн
4,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (8)
6,10
Економія: -1,70 грн
4,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
9,30
Економія: -4,90 грн
4,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
5,30
Економія: -0,90 грн
4,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
7,10
Економія: -2,70 грн
4,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом