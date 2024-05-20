АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ , №1 - Одеса (500607) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
Аптека №23
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Олександрія, вул. Кохана Анатолія, 5-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (34)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом