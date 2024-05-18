Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, пл. Новокодацька, 2 Всього: упаковка (8) 6,10 Економія: -1,70 грн 4,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Дніпро, ж/м Тополь-1, 15 Всього: упаковка (4) 9,30 Економія: -4,90 грн 4,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, вул. Семафорна, 26 Всього: упаковка (1) 5,30 Економія: -0,90 грн 4,40 грн Забронювати

В інших містах:

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Іларіонове, пл. Привокзальна, 1 Всього: упаковка (2) 7,10 Економія: -2,70 грн 4,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б Всього: упаковка (34) 5,30 Економія: -0,90 грн 4,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5 Всього: упаковка (60) 4,40 грн Забронювати

Аптека №23 Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Олександрія, вул. Кохана Анатолія, 5-Б Всього: упаковка (1) 6,10 Економія: -1,70 грн 4,40 грн Забронювати