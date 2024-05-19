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IVATHERM UNA КРЕМ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 15 мл - Львів (742684) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
1080,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
950,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
811,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
832,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
1040,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
1019,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
956,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
800,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
946,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
1112,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
956,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
811,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
884,00 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
800,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
977,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
1143,11 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
1112,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
968,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1145,91 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
950,50 грн