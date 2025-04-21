Зубна паста Тебодонт-Ф (Toothpaste Tebodont-F)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
595,12
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
112.0 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.1 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
115.5 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
136.6 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 36
166.0 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
612,02
Економія при броні: -37,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
177.2 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
183.8 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД