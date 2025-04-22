Зубна паста Тебодонт-Ф (Toothpaste Tebodont-F)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Милославська, 43
117.8 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
606,27
Економія при броні: -31,26 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА TEBODONT-F 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
607,49
Економія при броні: -32,48 грн