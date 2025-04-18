Зубна нитка Тебодонт (Dental floss Tebodont)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
421,28
Економія при броні: -18,30 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
431,85
Економія при броні: -28,87 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн