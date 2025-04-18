Зубна нитка Тебодонт (Dental floss Tebodont)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
420,31
Економія при броні: -17,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
В містах поряд
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
368,49
Економія при броні: -25,21 грн
Біла ромашка
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Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
142.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
144.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Сумської тероборони, 59/4
148.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Січеславська, 76-А
170.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
190.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
190.7 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG