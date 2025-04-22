Зубна нитка Тебодонт (Dental floss Tebodont)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
427,64
Економія при броні: -24,66 грн
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
424,89
Економія при броні: -21,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
425,74
Економія при броні: -22,76 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
418,45
Економія при броні: -15,47 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
ЗУБНА НИТКА TEBODONT 50 м №1
Dr. Wild & Со.AG
393,00
Економія при броні: -11,79 грн