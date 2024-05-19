APIVITA ШАМПУНЬ ВІД СУХОЙ ЛУПИ З СЕЛЕРОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 250 мл - Київ (475173) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
В інших містах:
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85