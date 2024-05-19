APIVITA ШАМПУНЬ ВІД ЖИРНОЇ ЛУПИ З ВЕРБОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 250 мл - Київ (475255) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40