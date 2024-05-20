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APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 250 мл - Одеса (475165) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
461,10 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -86,00 грн
454,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
494,59
Економія: -29,79 грн
464,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
522,00
Економія: -68,00 грн
454,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
521,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
543,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
452,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
483,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
487,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
435,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
492,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
521,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
522,00 грн