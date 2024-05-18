APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (475165) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1