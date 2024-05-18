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Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніAPIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМЦіни в аптеках

APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (475165) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -86,00 грн
454,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
482,97
Економія: -18,17 грн
464,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
523,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
524,91 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
452,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
492,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
461,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
487,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
435,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
521,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
483,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
526,45 грн