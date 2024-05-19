Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (2) 1233,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (2) 1265,05 Економія: -16,51 грн 1248,54 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 1233,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 90 Всього: упаковка (1) 1069,54 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 1116,95 грн