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APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯЗ ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА АЛОЕ 150 мл - Харків (475325) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
507,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
587,25
Економія: -117,45 грн
469,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
498,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
483,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
526,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
524,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
524,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
452,40 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
470,00 грн