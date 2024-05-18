APIVITA ДЕЛІКАТНИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ, ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ З РОМАШКОЮ ТА МЕДОМ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (475316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптекар
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Центральна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36