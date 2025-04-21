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Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал
Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал
Миколаїв
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
401.4 км
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КОМПОНЕНТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ VOGT MEDICAL №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
15,10
грн
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