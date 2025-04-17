Київ
Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КОМПОНЕНТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ VOGT MEDICAL №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
15,10 грн
ГоловнаКошикОбране