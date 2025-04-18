Київ
Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КОМПОНЕНТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ VOGT MEDICAL №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
15,70 грн
ГоловнаКошикОбране