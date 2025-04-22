Київ
Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів Вогт медікал

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
130.9 км
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВІ, КОМПОНЕНТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ VOGT MEDICAL №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
15,10 грн
ГоловнаКошикОбране