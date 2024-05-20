Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніAPIVITA ДЕЛІКАТНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ З РОМАШКОЮ ТА МЕДОМЦіни в аптеках

APIVITA ДЕЛІКАТНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ З РОМАШКОЮ ТА МЕДОМ 250 мл - Одеса (475267) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
494,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
494,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
495,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
496,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
465,34 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
496,15 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
427,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
511,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
493,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
427,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
535,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
456,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
493,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
411,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
465,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
526,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
435,66 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
465,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
497,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
493,20 грн