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APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ З ЛАВАНДОЮ І МЕДОМ 250 мл - Львів (475245) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
449,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
449,55 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
449,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
391,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
449,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
455,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
431,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
449,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
418,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
391,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
418,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
451,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
376,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
450,24 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
398,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
482,40 грн