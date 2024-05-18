APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА АЛОЕ 250 мл - Харків (475073) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом