Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (2) 468,73 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 420,38 Економія: -18,06 грн 402,32 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Луценка Дмитра, 6 Всього: упаковка (1) 418,08 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 430,16 Економія: -27,84 грн 402,32 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (1) 440,85 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 440,85 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 440,85 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 361,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (1) 440,85 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 440,85 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Магеля Віталія, 15 Всього: упаковка (1) 410,78 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 388,93 грн