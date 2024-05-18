APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЖИРНИМИ КОРЕНЯМИ ТА СУХИМИ КІНЧИКАМИ З КРОПИВОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 250 мл - Харків (475070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17