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Аденомак (Adenomac)
Аденомак (Adenomac)
Вінниця
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Зачиняється за 7 хв
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1119,38
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
113.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
554,71
грн
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
113.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
624,40
грн
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Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
118.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
298,20
грн
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
152.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1467,25
грн
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Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
154.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
842,49
грн
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Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
168.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1718,80
грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
168.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1693,85
грн
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Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
179.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1762,60
грн
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Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
180.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
624,40
грн
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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1762,60
грн
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
185.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1959,90
грн
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Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Східна, 33
186.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
534,11
грн
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
2140,20
грн
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Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
197.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
816,60
грн
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Зачиняється за 7 хв
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
198.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1721,15
грн
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Аптекар
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
200.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
668,26
грн
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Аптека
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Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
200.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
2457,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Паращука, 5-А
203.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1762,60
грн
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Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
211.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
237,04
грн
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Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
211.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1726,75
грн
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