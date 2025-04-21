Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Аденомак (Adenomac)
Аденомак (Adenomac)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1886,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1968,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
942,10
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
153.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1762,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1869,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
511,55
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
171.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1884,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
229.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1659,83
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
250.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
676,86
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
252.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1368,83
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
253.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1639,26
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1890,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1059,06
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
258.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1890,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
259.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1884,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
263.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1890,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
266.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1622,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
280.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1124,94
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
284.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1883,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
285.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
1261,23
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню