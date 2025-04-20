Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
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Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
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Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
24.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
62.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
63.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
65.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
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Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Петра і Павла, 3
73.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
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Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 87
73.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №20
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
73.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс