Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
113.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
124.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
131.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
133.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
136.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
137.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
141.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс