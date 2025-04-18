Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
172.8 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
184.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
197.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
198.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
202.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс