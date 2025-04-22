Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
130.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
135.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
136.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
141.9 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
226.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
236.4 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
250.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
304.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
304.6 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
312.5 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
313.3 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
347.2 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
349.1 км
Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг №60
Маклеодс Фармасьютикалс