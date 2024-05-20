Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Запоріжжя (504580) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Шпола, вул. Соборна, 43
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30