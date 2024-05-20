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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Запоріжжя (504580) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1673,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
1411,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
1449,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1449,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
1673,03 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (1)
1614,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
1526,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1487,00 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
1449,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
1493,04 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1447,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
1362,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
1487,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
1379,29 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
1487,00 грн