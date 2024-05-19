Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Львів (504580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1/1
D.s.
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б