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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Львів (504580) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
1529,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
1457,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1487,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
1556,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
1487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
1488,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1/1
Всього: упаковка (1)
1487,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
1487,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
1512,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
1564,40 грн