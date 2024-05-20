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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Запоріжжя (504579) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
509,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
559,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
494,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
490,61 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
473,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
509,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
507,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (2)
499,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
490,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
565,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
587,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
509,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
486,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: упаковка (1)
484,69 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
453,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
559,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
509,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
509,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
593,00 грн