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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Львів (504579) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
605,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (2)
538,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (2)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (2)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
Всього: упаковка (2)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
482,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
576,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (2)
538,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
536,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
593,80 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, бульв. Проектний, 2-А
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Просвіти, 3
Всього: упаковка (3)
538,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
508,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
538,00 грн