Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Львів (504579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Львів, вул. Київська, 9
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
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Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
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Львів, вул. Франка Івана, 26
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Львів, вул. Городоцька, 177
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Львів, вул. Городоцька, 181
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
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Львів, вул. Городоцька, 210
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Львів, вул. Патона, 9/4
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
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Львів, вул. Вашингтона, 8
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Городок, вул. Перемишльська, 6
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, бульв. Проектний, 2-А
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Всього: упаковка (3)
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Миколаїв, вул. Просвіти, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 1
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1