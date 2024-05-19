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Акваліф таблетки 800 мг, №30 - Львів (501158) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
251,30
Економія: -69,70 грн
181,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -43,52 грн
173,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
251,80
Економія: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
210,40
Економія: -28,80 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
245,60
Економія: -56,30 грн
189,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
209,80
Економія: -20,50 грн
189,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2)
251,80
Економія: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
251,80
Економія: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (3)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
251,30
Економія: -69,70 грн
181,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (3)
212,20
Економія: -22,90 грн
189,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (2)
245,60
Економія: -64,00 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
251,20
Економія: -69,60 грн
181,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
210,70
Економія: -21,40 грн
189,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2)
251,80
Економія: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн