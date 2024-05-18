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Акваліф таблетки 800 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501158) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
206,54
Економія: -10,54 грн
196,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
185,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
209,80
Економія: -20,50 грн
189,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
250,70
Економія: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3)
209,00
Економія: -19,70 грн
189,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (4)
251,80
Економія: -62,50 грн
189,30 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
208,10
Економія: -18,80 грн
189,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (3)
251,20
Економія: -61,90 грн
189,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
246,10
Економія: -56,80 грн
189,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
185,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
245,60
Економія: -56,30 грн
189,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
185,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
211,20
Економія: -26,15 грн
185,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
185,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн