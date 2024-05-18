Акваліф таблетки 800 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501158) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00